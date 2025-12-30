Соединенные Штаты Америки настаивают на организации выборов в Украине и выступают за предоставление избирательного права гражданам Украины, проживающим на территории России.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Вашингтон считает, что в Украине необходимо провести выборы. Многочисленные украинцы, живущие в России, тоже должны получить право голоса", – сказал он.

"Власти Киева могут получить мандат на заключение мира только через выборы", – утверждает глава МИД РФ.

Напомним, ранее о том, что в выборах в Украине должны участвовать украинцы, живущие в РФ, заявлял Путин. Зеленский отверг эту идею.

Также глава Кремля отмечал, что Москва "готова подумать" о прекращении ударов вглубь Украины в день голосования в случае проведения выборов.

Мы разбирались в отдельном материале, что означают заявления о подготовке к выборам в Украине.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.