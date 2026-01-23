Бывший тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко отрицает обвинения в избиении сантехника.

По его словам, он только "поговорил с ним как с мужчиной, который ударил и обматерил жену".

В доме у тренера замерзло оборудование, из-за чего несколько дней не было холодной воды. Сантехник не хотел довести до конца работу по ремонту, ссылаясь на то, что у него закончился рабочий день.

Несколько женщин, включая жену Михайличенко, просили его довести дело до конца.

"Он ударил в грудь мою жену и сказал: "За@бали вы все". После этого жена набрала меня, и я по-мужски подошел к нему поговорить. Да, мы взялись за грудки, но словами - больше ничего. Я не бил его. Он после этого поработал еще час, а потом ко мне пришла полиция", - сообщил Михайличенко.

Ранее мы писали, что экс-тренер киевского футбольного клуба "Динамо" Михайличенко избил сотрудника коммунальных служб из-за отсутствия в доме отопления.

Мы также в отдельном материале рассказывали, что киевские коммунальщики работают на износ. Двое из них в последние дни скончались от физического истощения.