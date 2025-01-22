Нынешний глава САП Александр Клименко провалил расследование избиения украинского адвоката. Это стало причиной проигрыша Украины в ЕСПЧ с требованием выплаты крупной компенсации.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на журналиста Владимира Сонюка.

Сергиенко был адвокатом экс-нардепа Александра Онищенко, они оба проходили обвиняемыми по "газовому делу".

Адвокат заявил, что в 2016 году его сильно избили при задержании сотрудники НАБУ, а жалоба, которую он в связи с этим подал, была отклонена самим же НАБУ. Тогда Сергиенко обратился в ЕСПЧ.

В конце прошлого года ЕСПЧ признал, что юрист подвергся жестокому и бесчеловечному обращению работников НАБУ - и присудил Украине выплатить ему 15 тысяч евро компенсации.

В материалах дела, среди прочего, говорится, что избиение расследовали сами же сотрудники НАБУ, что суд обозначил как конфликт интересов и нарушением принципа непредвзятости следствия. НАБУ само же и закрыло дело по избиению в 2017 году.

"Суд отмечает, что расследование утверждаемого жестокого обращения работников НАБУ проводилось тем же органом (т.е. самим НАБУ). В связи с этим Суд напоминает, что с целью проведения эффективного расследования лица, ответственные за его проведение, должны быть независимы от лиц, в отношении которых проводится такое расследование. Это означает не только отсутствие иерархической или институциональной связи, но и практическую независимость. Суд считает, что этот факт сам по себе свидетельствует, что расследование жалоб заявителя на жестокое обращение не имело необходимого элемента независимости, чтобы отвечать требованиям статьи 3 Конвенции", - говорится в решении ЕСПЧ.

Сонюк напоминает, что руководителем группы детективов НАБУ, которые занимались делом Сергиенко и его жалобами на избиение, тогда был нынешний глава САП Александр Клименко.

"Таким образом Клименко фактически способствовал и руководил действиями, направленными на нарушение права личности", - написал журналист.

Он считает, что Клименко своими действиями по делу Сергиенко нанес Украине ущерб на 15 тысяч евро.

"После таких решений международных судов, которые фиксируют нарушения прав человека со стороны украинских антикоррупционных органов, возникают вопросы о том, можно ли считать эффективной борьбу с коррупцией и стоит ли эта борьба таких денег? И могут ли находиться на своих должностях чиновники, которые наносят государству ущерб своими некомпетентными действиями?", - пишет Сонюк.

Ранее мы писали, что Украина в пятерке лидеров по количеству заявлений против нее в ЕСПЧ.