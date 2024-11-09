Европейский суд обязал Украину выплатить 15 тысяч евро адвокату за нарушения его прав детективами НАБУ
Украина должна будет выплатить адвокату Александру Сергиенко 15 000 евро компенсации за нарушение прав со стороны детективов НАБУ во время проведения расследования по делу экс-нардепа Александра Онищенко, адвокатом которого является Сергиенко.
Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ, который принял решение в пользу Сергиенко.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал многочисленные ошибки и нарушения прав адвокатов со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на этапе досудебного расследования.
Об этом говорится в соответствующем решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ.
В частности, ЕСПЧ пришел к выводу, что Александр Сергиенко подвергся жестокому обращению, которое было классифицировано как бесчеловечное и унижающее достоинство.
Кроме того, суд установил, что расследование по факту жестокого обращения с заявителем не соответствовало требованиям независимости. Расследование велось тем же органом, который был непосредственно вовлечен в инцидент, – НАБУ, что нарушает принцип независимости расследования.
Напомним, Сергиенко является обвиняемым по газовому делу, связанном с операциями с газом государственной компании "Укргаздобыча", по которому проходит и Александр Онищенко. Дело вело НАБУ.
Сергиенко заявил, что при его задержании сотрудниками НАБУ он получил травмы – ушибы груди, рук и носа, что было зафиксировано при его прибытии в следственный изолятор. На следующий день суд постановил провести расследование по факту этих травм. Сергиенко также подал жалобу в прокуратуру города Киев.
В результате этих жалоб и по указанию прокуратуры НАБУ начало расследование, однако в марте 2017 года оно было прекращено на основании отсутствия состава преступления.
Сергиенко попытался оспорить это решение, но суд отклонил его жалобу из-за нарушения срока подачи апелляции.
Европейский суд, приняв во внимание все эти факты, установил, что права Сергиенко были нарушены, и обязал Украину выплатить пострадавшему компенсацию в размере 15 000 евро.
Как считают адвокаты Онищенко, это решение может серьезно ударить по всему "газовому делу", которое ведётся против экс-нардепа – учитывая, что решением ЕСПЧ установлены грубые нарушения детективов на этапе досудебного расследования, а также многочисленные злоупотребления и нарушения прав, как фигурантов, так и адвокатов.
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