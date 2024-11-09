Украина должна будет выплатить адвокату Александру Сергиенко 15 000 евро компенсации за нарушение прав со стороны детективов НАБУ во время проведения расследования по делу экс-нардепа Александра Онищенко, адвокатом которого является Сергиенко.

Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ, который принял решение в пользу Сергиенко.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал многочисленные ошибки и нарушения прав адвокатов со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на этапе досудебного расследования.

Об этом говорится в соответствующем решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

В частности, ЕСПЧ пришел к выводу, что Александр Сергиенко подвергся жестокому обращению, которое было классифицировано как бесчеловечное и унижающее достоинство.

Кроме того, суд установил, что расследование по факту жестокого обращения с заявителем не соответствовало требованиям независимости. Расследование велось тем же органом, который был непосредственно вовлечен в инцидент, – НАБУ, что нарушает принцип независимости расследования.

Напомним, Сергиенко является обвиняемым по газовому делу, связанном с операциями с газом государственной компании "Укргаздобыча", по которому проходит и Александр Онищенко. Дело вело НАБУ.

Сергиенко заявил, что при его задержании сотрудниками НАБУ он получил травмы – ушибы груди, рук и носа, что было зафиксировано при его прибытии в следственный изолятор. На следующий день суд постановил провести расследование по факту этих травм. Сергиенко также подал жалобу в прокуратуру города Киев.

В результате этих жалоб и по указанию прокуратуры НАБУ начало расследование, однако в марте 2017 года оно было прекращено на основании отсутствия состава преступления.

Сергиенко попытался оспорить это решение, но суд отклонил его жалобу из-за нарушения срока подачи апелляции.

Европейский суд, приняв во внимание все эти факты, установил, что права Сергиенко были нарушены, и обязал Украину выплатить пострадавшему компенсацию в размере 15 000 евро.

Как считают адвокаты Онищенко, это решение может серьезно ударить по всему "газовому делу", которое ведётся против экс-нардепа – учитывая, что решением ЕСПЧ установлены грубые нарушения детективов на этапе досудебного расследования, а также многочисленные злоупотребления и нарушения прав, как фигурантов, так и адвокатов.

Ранее стало известно, что в Житомире военкомы сломали ключицу адвокату и увезли на ВВК.

Как мы также сообщали, суд обязал движение "Честно" выплатить 240 000 гривен украинскому юристу Андрею Портнову в качестве компенсации за публикацию неподтверждённых заявлений, порочащих честь и достоинство.