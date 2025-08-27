Подача нефти из России в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" будет восстановлена 28 августа.

Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает Bloomberg.

По его словам, удалось найти "технологическое решение, которое приведет к возобновлению поставок нефти в Венгрию уже завтра, сначала в тестовом режиме, с меньшими количествами".

Гендиректор венгерской компании MOL Жолта Хернади заявляет, что если нефть не начнет поступать по "Дружбе" к 1 сентября, то Словакии придётся распечатать свои стратегические резервы и прекратить экспорт нефтепродуктов: это приведет к сокращению топливного импорта Венгрии на 20%.

В то же время венгерское издание Portfolio пишет, что Венгрия подала в суд на решение Европейского Союза об использовании доходов от замороженных активов России для финансирования помощи Украине.

Отмечается, что соответствующий иск правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подало еще в июле. В иске требуется отменить решение Совета ЕС, принятое в мае 2024 года - оно позволило финансировать военную помощь Украине за счет налогообложения доходов от замороженных активов РФ.

При этом в иске также говорится, что решение было принято в обход Будапешта.

Напомним, на днях Сийярто заявил, что недавние удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" "равнозначны нападению на Венгрию и Словакию".

Также Орбан угрожал "последствиями" президенту Украины Владимиру Зеленскому за слова о нефтепроводе "Дружба".