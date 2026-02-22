Венгрия не будет останавливать поставки электричества Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания Совета энергетической безопасности, на котором обсуждалась остановка поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". Соответствующее видео появилось на его странице в Facebook.

По его словам, поставки электричества не прекратятся, чтобы не создавать проблемы для этнических венгров живущих на западе страны.

"В этом вопросе необходимо проявлять особую осторожность, поскольку по другую сторону границы тоже проживают венгры, и прекращение экспорта электроэнергии в первую очередь затронет Закарпатье, создав особые проблемы, трудности и страдания для тех семей, которые живут по другую сторону границы", - заявил Сийярто.

Он добавил, что "наш спор не с людьми, которые живут в Украине, не с семьями, которые живут в Украине. Наш спор с украинским государством, с украинским правительством, с президентом Зеленским".

Также Сийярто отметил, что почти половина импорта электроэнергии в Украину поступает из Венгрии.

Ранее, о прекращении поставок электричества с 23 февраля говорил премьер-министр Словакии Фицо. По его словам это произойдет, если Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу "Дружба".

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нефтепровод "Дружба" технически пригоден к работе, а блокирование его Украиной происходит исключительно по политическим причинам.