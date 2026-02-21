Если Киев не возобновит поставки нефти по "Дружбе", Словакия остановит поставки электроэнергии - Фицо
23 февраля Словакия приостановит поставки электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит поставки нефти в страну по нефтепроводу "Дружба".
Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в Facebook.
"Если в понедельник украинский президент не возобновит поставки нефти в Словакию, в тот же день я потребую от соответствующих словацких компаний остановить поставки аварийной электроэнергии в Украину", - пишет политик.
Он добавил, что с начала войны Словакия помогает Украине: в стране находится около 180 тысяч украинцев, предоставляется гуманитарная помощь, организуются совместные заседания правительств.
По словам Фицо, президент Украины Владимир Зеленский не хочет понимать мирный подход и ведет себя злонамеренно по отношению к Словакии.
"Сначала он остановил поставки газа в Словакию и нанес нам ущерб в 500 миллионов евро в год. Теперь он остановил поставки нефти, что причиняет нам дополнительные убытки и логистические трудности", - заявил Фицо.
Также он подчеркнул, что с учетом неприемлемого поведения Зеленского по отношению к Словакии, он считает абсолютно правильным, что отказался вовлекать Словакию в новый военный заем для Украины в размере 90 млрд евро.
Отметим, что Словакия сейчас является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Украину. В феврале через нее шло около 50% всего объема импорта электричества.
Напомним, Будапешт заблокировал выделение Киеву займа ЕС на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлён транзит нефти в Венгрию через нефтепровод "Дружба".
Подробнее о последствиях остановки поставок энергоресурсов из Словакии и Венгрии мы рассказывали в отдельном материале.