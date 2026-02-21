23 февраля Словакия приостановит поставки электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит поставки нефти в страну по нефтепроводу "Дружба".

Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в Facebook.

"Если в понедельник украинский президент не возобновит поставки нефти в Словакию, в тот же день я потребую от соответствующих словацких компаний остановить поставки аварийной электроэнергии в Украину", - пишет политик.

Он добавил, что с начала войны Словакия помогает Украине: в стране находится около 180 тысяч украинцев, предоставляется гуманитарная помощь, организуются совместные заседания правительств.

По словам Фицо, президент Украины Владимир Зеленский не хочет понимать мирный подход и ведет себя злонамеренно по отношению к Словакии.

"Сначала он остановил поставки газа в Словакию и нанес нам ущерб в 500 миллионов евро в год. Теперь он остановил поставки нефти, что причиняет нам дополнительные убытки и логистические трудности", - заявил Фицо.

Также он подчеркнул, что с учетом неприемлемого поведения Зеленского по отношению к Словакии, он считает абсолютно правильным, что отказался вовлекать Словакию в новый военный заем для Украины в размере 90 млрд евро.





Отметим, что Словакия сейчас является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Украину. В феврале через нее шло около 50% всего объема импорта электричества.

Напомним, Будапешт заблокировал выделение Киеву займа ЕС на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлён транзит нефти в Венгрию через нефтепровод "Дружба".

Подробнее о последствиях остановки поставок энергоресурсов из Словакии и Венгрии мы рассказывали в отдельном материале.