Европейская комиссия осудила угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, озвученные им вчера на совещании с членами украинского правительства.

Соответствующее заявление в ходе брифинга в Брюсселе сделал спикер Еврокомиссии Олоф Жилл.

По его словам, в Брюсселе считают недопустимыми подобные формулировки в отношении стран Евросоюза.

"Европейская комиссия очень ясно заявляет, что такой тип высказываний неприемлем. Не должно быть угроз в адрес государств - членов ЕС. И я повторяю, что мы ведем активные обсуждения со всеми сторонами по этому вопросу", - сказал Жилл.

Напомним, Зеленский пригрозил передать служащим ВСУ адрес Орбана, чтобы они "поговорили с ним на своем языке", если венгерский премьер не разблокирует кредит ЕС в 90 млрд евро для Киева. В свою очередь Орбан блокирует помощь из-за того, что Украина не запускает нефтепровод "Дружба", по которому Венгрия получает российскую нефть.

Вчера угрозу Зеленского осудила даже венгерская оппозиция.

Кроме того, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что это переходит все границы и Будапешт будет держаться в стороне от войны Зеленского.