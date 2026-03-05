Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр подверг критике недавние заявления украинского президента Владимира Зеленского относительно премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом сообщает портал 444.

По словам Мадяра, ни один иностранный лидер не смеет угрожать венгерскому народу, вне зависимости от того, кто находится у власти.

"Ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру. Ни уходящему в отставку правительству Орбана, ни будущему правительству "Тисы". Поэтому я призываю украинского президента объяснить свои слова, и если он действительно это сказал, то отозвать их", – заявил Мадяр.

Напомним, сегодня Зеленский пригрозил дать номер Орбана ВСУ, если тот будет и далее блокировать кредит Украине в 90 млрд евро.

Затем глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал заявления украинского президента в адрес Орбана, отметив, что Венгрия не позволит втянуть себя в войну.

Сам Орбан заявил, что Венгрия победит с помощью "силы" и заставит Украину разблокировать транзит нефти по трубопроводу "Дружба".