Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России. Смартфонов iPhone это пока не касается.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в нескольких сервисных центрах и российской службе поддержки Apple.

"Производитель разослал письмо, в котором уведомил о прекращении гарантийного обслуживания компьютеров и планшетов", – сказали в службе поддержки Apple.

Также там сообщили, что из-за ограничения поставок в РФ, в том числе, запчастей гарантийное сервисное обслуживание MacBook и iPad "прекратилось на этот момент". На какой срок оно приостановлено, в службе поддержки не уточнили.

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