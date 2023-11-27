ГБР завершило расследования авиакатастрофы в Броварах, которая унесла жизни руководства МВД, включая главу ведомства Дениса Монастырского. Скоро дело начнет рассматривать суд.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований в своем телеграм-канале.

В августе подозрения получили пять чиновников ГСЧС. По версии следствия, они допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

В расследовании участвовали зарубежные эксперты, в том числе представители французской компании – производителя вертолета. Удалось поминутно восстановить день аварии.

Для перевозки был задействован вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Он не имел разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

Не была учтена плохая погода. Экипаж был не готов летать в таких условиях.

Лететь пришлось на низкой высоте, и когда перед пилотом оказалось здание, он резко поднялся, "потерял ориентировку в пространстве" и "ввиду отсутствия необходимых навыков" столкнулся с землей.

Напомним, в январе в Броварах потерпел крушение французский вертолет Super Puma с руководством МВД на борту. В результате катастрофы погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь министерства Юрий Лубкович. Всего при крушении в Броварах погибли 14 человек, включая одного ребенка. Еще 25 человек были ранены, в том числе 11 детей. Спасательная операция на месте падения длилась 9 часов.

Также ГБР публиковало переговоры пилотов вертолета незадолго до крушения в Броварах.