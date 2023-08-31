В российском Кировске Ленинградской области неизвестная женщина украла из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи мощи святого Николая. Инцидент произошел 30 августа.

Об этом сообщают российские СМИ.

Утром 30 августа к храму Усекновения главы Иоанна Предтечи в Кировске приехала машина, из которой вышла женщина в платке, ничем не отличающаяся от обычной прихожанки. Она подошла к выставленному для поклонения мощевику, забрала его и спокойно удалилась из храма, по пути снимая с себя платок.

Затем женщина села с реликвией в машину и уехала.

Правоохранители стали разыскивать злоумышленницу, мощи и выяснять причиненный учреждению культа ущерб. Вскоре они вышли на след: как выяснилось, кражу совершила пенсионерка. Сотрудникам полиции сегодня на допросе она объяснила свой поступок тем, что хотела молиться дома.

"Полицейские пришли за вчерашнее нехорошее поведение. Украла дома молиться", — сказала женщина. Пенсионерка также пояснила, что о том, что украденные мощи находятся у нее, никто не знает.

На кадрах, которые запечатлела камера видеонаблюдения, видно, как женщина незаметно кладет мощи в ткань, сворачивает ее, а затем покидает церковь.

Ранее мы писали, что в Виннице мужчина украл из храма мощи святого Николая и подарил их другу.

Также мы сообщали о подобном случае в Киеве, где из Михайловского собора украли частицу мощей святой Варвары.