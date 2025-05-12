По итогам прошлого года мошенники украли с карточных счетов украинцев больше миллиарда гривен, точнее - 1,1 млрд грн.

Об этом сегодня отчитался Национальный банк, который уточнил, что средний размер кражи со счета одной жертвы вырос с 3,1 тыс. в 2023 году до 4,8 тыс. грн в 2024-м. Это вместе с увеличением общего объема карточных транзакций (на 8%) привело к скачку суммы похищенных жуликами средств на 37% (до 1,1 млрд грн).

В Нацбанке говорят, что больше всего мошеннических операций произошло в интернете - 83% от общего количества и только 17% - в технических устройствах вроде банкоматов, терминалах и пр.

По информации НБУ, большинство интернет-краж было связано с методами так называемой социальной инженерии - 84%. Это значит, что людей обманывали под самыми разными соусами, чтобы они сами выдали номера счетов, коды или другие финансовые данные, после чего пропадали деньги. На практике это значит, что пострадавшие оставались без каких-либо компенсаций со стороны банков. Финансисты не возмещают ущерб, если транзакция была санкционирована клиентов, подписана его кодом, - даже если человек заявит, что его надули. В этом случае жертва остается без денег, и может надеяться разве что на правоохранительные органы (что те поймают воров и вернут украденное).

Из наиболее распространенных схем жуликов выделяют:

Ложные обзвоны и почтовые рассылки, в которых людям обещают получение финансовой помощи от разных организаций - от Минсоцполитики или "Дии" до ООН (Организации Объединенных Наций), что было обманом. Задачей преступников было выманивание данных о счете (на который якобы хотели зачислить финпомощь), после чего тот подвергался разграблению. Поддельные сайты, которые могли имитировать банковские или известные маркетплейсы, где от потребителя также просили предоставить данные о счете. Тот думал, что пишет номер счета, год выпуска карты и CVV-код, чтобы рассчитаться за покупку, а все реквизиты уходили к мошенникам. Псевдоволонтерские фонды, которые выдумывали жулики, чтобы выманить у украинцев средства якобы для поддержки украинских военных или пострадавших от бомбежки. Но в итоге деньги уходили ворам. Когда людей старались максимально запугать, заявляя, что их близкие попали в какую-то беду - в ДТП, в больницу или схвачены ТЦК. Под этим соусом у ошарашенных людей выманивали средства или номера карточек с кодами, чтобы якобы быстрее выручить родного человека. Взломы мессенджеров, смартфонов и компьютеров, благодаря чему мошенники получали доступ к ноутбуку/мобильному жертвы и находящимся там банковским приложениям. После их взлома у человека со счета начинали исчезать деньги.

При этом в банках говорят, что преступники, получая доступ к счетам жертв, грабили не только их личные средства на картах, но и залазили в кредитные лимиты. То есть в итоге потерпевший не только оставался без собственных средств, но еще и оставался должен банку, который после инцидента требовал погашения всей выбранной кредитной суммы.

Ранее мы писали о сообщениях украинцев о воровстве денег с их карточек в "Приватбанке". Средства исчезают как с дебетовых карт, так и с кредитных лимитов, чаще всего не одним переводом, а пачкой небольших транзакций по 500-600 гривен.

Также сообщалось, что мошенники рассылают украинцам сообщения от имени ТЦК, чтобы похитить личные данные.