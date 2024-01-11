Компания M.E.Doc, которая является крупным игроком на рынке электронной отчетности в Украине, предупреждает о рассылке вредоносных сообщений от ее имени.

Об этом она сообщила в своих соцсетях.

"Сегодня замечена массовая рассылка электронных писем, в которых злоумышленники, пользуясь всем знакомым и известным названием программы M.E.Doc, побуждают пользователей перейти по фишинговой ссылке или загрузить вредоносный файл" - говорится в сообщении.

M.E.Doc призывает этого не делать и сразу удалять письмо из почтового ящика.

Напомним, что в 2017 на компанию уже была совершена кибератака.

Ранее произошла масштабная кибератака на Киевстар, тогда произошел масштабный сбой работы оператора мобильной связи и интернета.

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