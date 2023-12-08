В Украине вплоть до начала войны устанавливали тысячи камер видеонаблюдения, работающих на российском программном обеспечении TRASSIR компании DSSL.

Как сообщают "Схемы", в Украине их закупали как государственные предприятия, в том числе для установки на объектах критической инфраструктуры – например, ЧАЭС – так и частный бизнес. Массово покупали их в розницу и рядовые украинцы в целях безопасности для своих помещений.

По данным "Схем", видео с этих камер, прежде чем поступить на телефон или компьютер потребителя, попадает на находящиеся в Москве серверы и принадлежат компаниям, имеющим связи с ФСБ РФ.

Украина начала блокировать IP-адреса только 27 февраля 2022 года, но камерами можно пользоваться и дальше при использовании VPN.

При этом система видеонаблюдения позволяет распознавать лица, автомобильные знаки, фиксировать движение лиц и транспорта.

Ранее мы рассказывали, как российские хакеры пытались украсть секретные данные из планшетов бойцов ВСУ.

Также британская разведка предупреждала украинских военных с Android-телефонами о новом вирусе, запущенном РФ.