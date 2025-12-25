Президент Украины Владимир Зеленский лишил президентских стипендий чемпионку Европы по прыжкам в воду Софию Лыскун, принявшую российское гражданство, а также ее тренера Александру Сендзюк.

Об этом говорится в соответствующем указе президента, опубликованном на сайте главы государства.

Выплаты женщинам назначили в апреле, а в ноябре стало известно, что спортсменка выехала в Луганск и поменяла гражданство, опубликовав позже фото из Москвы. Она заявила, что в Украине "тормозили ее развитие" как спортсмена.

Лыскун исключили из состава национальной сборной и лишили всех наград и званий.

Также Зеленский прекратил выплаты еще трем спортсменкам: легкоатлеткам Елене Вязовой и Людмиле Филатовой и волейболистке Ольге Шкурновой.

Ранее Зеленский уже лишал государственных стипендий нескольких известных спортсменов, среди которых всемирно известный легкоатлет и бывший президент НОК Украины Сергей Бубка, а также пловчиха Яна Клочкова, яхтсмены Евгений Браславец и Игорь Матвиенко, прыгун в воду Илья Кваш, гимнаст Юрий Ермаков, пловец Валерий Лозик и гребец Инна Фролова.