Чемпионка мира по прыжкам в воду и участница двух Олимпиад под флагом Украины София Лыскун приняла российское гражданство.

Об этом сама спортсменка сообщила в комментарии российским СМИ.

В частности, Лыскун заявила, что не могла тренироваться в Киеве, поэтому выехала в Польшу, а потом решила сменить гражданство из-за "проблем с тренерами".

Лыскун родилась в Луганске и до 2025 года выступала за сборную Украины. В частности, на ЧМ-2025 она завоевала две медали на Евро по прыжкам в воду: золото в смешанных командных соревнованиях и серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Всего на счету Лыскун 12 медалей на уровне чемпионатов мира и Европы в составе сборной Украины.

Ранее мы писали, что бывший полузащитник украинского клуба "Шахтер", 21-летний Александр Роспутько получил российское гражданство и стал игроком клуба "Чайка".

А перед этим украинский боец смешанных боевых единоборств в полутяжелом весе Никита Крылов заявил об изменении гражданства на российское.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.