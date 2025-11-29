Черкасский митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосий экстренно госпитализирован.

Об этом сообщает Черкасская епархия УПЦ на своей странице в Фейсбуке.

В сообщении епархия допускает, что священнослужителя могли отравить.

По данным епархии, около месяца назад у Феодосия появились симптомы, которые врачи не связывают ни с гипертонией, ни с хроническими сердечными заболеваниями. У митрополита регулярно повышалась температура, начались резкие скачки давления, самочувствие оставалось плохим. Из-за этого ему пришлось отменить часть богослужений и мероприятий.

На этой неделе состояние священнослужителя резко ухудшилось. Медицинские анализы показали рост отдельных показателей в 10–15 раз по сравнению с исследованиями месячной давности. После того Феодосия срочно госпитализировали.

В ходе диагностики, как сообщили в епархии, планируется провести расширенное исследование на наличие токсичных веществ в организме. Сейчас состояние архиерея стабилизировано.

Напомним, Феодосий находится под следствием СБУ за создание сайта епархии "по шаблону РПЦ" ещё в 2020 году. Ему инкриминируют ч.2,3 ст. 436-2 УК (оправдание или отрицание вооруженной агрессии РФ и прославление её участников).

В прошлом году на митрополита Феодосия напали сторонники ПЦУ в ходе захвата одного из черкасских храмов.