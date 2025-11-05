Наместник Святогорской лавры Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Арсений, которого взяли под стражу, заявил, что его склоняют к обмену в РФ, но он отказывается.

Об этом митрополит сказал в своем заключительном слове в зале суда в Днепре.

"Мне приходили и говорили: "Подпишите соглашение – вас обменяем". Я не хочу этого. Я хочу быть здесь. Здесь моя паства. Здесь мои братия. Здесь мои сестры, духовные чада. Здесь мои хлопцы из ВСУ, которые от меня никогда не отрекались, и я от них никогда не отрекусь, потому что они мои", – заявил он.

Митрополит отрицает, что планировал покинуть страну, и просит суд позволить ему остаться в Украине и получить необходимое лечение. По его словам, ему необходима операция на сердце в Киеве.

"Я никуда бежать не собирался и не собираюсь. Куда мне в таком состоянии бежать, тем более что у меня нет никаких документов на руках?" - говорит Арсений.

Также митрополит рассказал, что его принуждали к переходу в Православную церковь Украины (ПЦУ).

Свою вину он не признает.

Напомним, в апреле СБУ сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры Арсению за то, что во время литургии он "озвучил расположение блокпостов ВСУ в Краматорском районе Донецкой области". Сам он обвинения отрицает.

Затем суд избрал меру пресечения митрополиту на время проведения досудебного расследования. Митрополит был отправлен под стражу на два месяца без права внесения залога.

28 октября митрополита Арсения выпустили из СИЗО решением суда под залог, но тут же увезли в СБУ по новому подозрению.

А 3 ноября наместника Святогорской лавры митрополита Арсения снова взяли под стражу. Иерарху избирали меру пресечения по новому делу об "оправдании российской агрессии". Митрополита отправили в СИЗО на 60 дней.