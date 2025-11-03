Наместника Святогорской Лавры митрополита Арсения снова взяли под стражу. Иерарху избирали меру пресечения по новому делу об "оправдании российской агрессии".

Такое решение принял Соборный суд города Днепр.

Как выяснилось, митрополита отправили в СИЗО на 60 дней.

При этом сам он не считает сегодняшнее решение суда поражением УПЦ.

"Не думайте, что мы сегодня проиграли. Нет. Ничего мы не проиграли. Мы с богом остались и с совестью чистой", – заявил митрополит.

В Святогорской лавре сообщили, что митрополит Арсений был экстренно госпитализирован в ходе судебного заседания, проходившего в Днепропетровске.

Во время просмотра видеозаписи задержания владыки, который произошёл 28 октября 2025 года, его права и права адвокатов были грубо нарушены, так как им не давали возможности комментировать происходящее на видео.

Во время заседания наместнику Лавры стало плохо, после чего был объявлен перерыв, и он отправился в гостиницу. Вызванные врачи зафиксировали у архиерея критическое давление — 200 на 110.

Напомним, не так давно иерарха УПЦ освободили под залог по другому уголовному делу, но затем Служба безопасности Украины его в тот же день снова задержала уже по другому делу, по которому ему сегодня и выбрали меру пресечения.

Ранее мы сообщали, что СБУ сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры Арсению за то, что во время литургии он "озвучил расположение блокпостов ВСУ в Краматорском районе Донецкой области". Сам он обвинения отрицает.

Затем суд избрал меру пресечения митрополиту на время проведения досудебного расследования. Митрополит был отправлен под стражу на два месяца без права внесения залога.