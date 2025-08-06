Голос становится хриплым. В Украине нашли новый штамм коронавируса
В Украине выявили новый штамм коронавируса, от которого голос становится хриплым.
Об этом сообщили в Полтавском областном центре контроля и профилактики заболеваний.
Специалисты отмечают, что "хриплый, шершавый голос" может быть признаком инфицирования, хотя основными симптомами заболевания остаются кашель, лихорадка и состояние усталости.
При этом данные мониторингов не свидетельствуют о повышении тяжести протекания болезни или увеличении смертности, говорится в сообщении.
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