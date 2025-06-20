В США одобрили к применению "революционный" препарат, способный предотвратить передачу ВИЧ. Об этом сообщает The Independent.

Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Yeztugo (lenacapavir) для профилактики ВИЧ.

"Это исторический день в многолетней борьбе с ВИЧ. Yeztugo - один из важнейших научных прорывов нашего времени, он предлагает реальную возможность помочь положить конец эпидемии ВИЧ", - отметил председатель и главный исполнительный директор Gilead Sciences Дэниел О'Дэй.

Инъекцию ленакапавира, разработанного компанией Gilead Sciences, нужно делать дважды в год. Он гораздо эффективнее используемых сейчас ежедневных таблеток.

"Это действительно может положить конец передаче ВИЧ", - заявил Грег Миллетт, директор по государственной политике в Фонде исследований СПИДа.

Однако Independent пишет, что пока сомнительно, что многие люди смогут получить доступ к этому препарату.

Ранее мы писали, что ученые вырастили из человеческих стволовых клеток мини-мозг (цереброид) и подключили его к биоцифровому чипу.

Напомним, ученые из американского университета Тафтса изобрели революционный прорыв в стоматологии, вырастив зубы, напоминающие человеческие, во рту свиней. Для их создания использовали клетки свиных и человеческих зубов.