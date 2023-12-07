Минздрав Украины заявляет о неэффективности апитерапии.

Сообщение об этом появилось в Facebook Минздрава.

Апитерапия - это направление альтернативной медицины, в котором используются продукты пчеловодства: мед, пыльца, прополис, маточное молочко и пчелиный яд.

"Никаких научных или клинических доказательств эффективности или безопасности апитерапии нет. От слова "совсем". Особенно опасным исследователи считают пчелоужаление и заявляют о чрезвычайно высокой вероятности появления побочных эффектов", - предупреждает Минздрав.

При этом в США до сих пор существует ассоциация апитерапевтов, а со второй половины 20 века о ней было написано немало медицинских публикаций, особенно европейскими врачами.

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