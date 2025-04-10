Грибковые инфекции становятся все более устойчивыми к лечению, а смертность от некоторых штаммов достигает 88%.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Заявляется, что количество опасных видов грибков за последние 20 лет увеличилось до 750, при этом за последние 10 лет было разработано всего четыре новых препарата, эффективность которых ограничена.

Ученые призывают к срочным инвестициям в разработку новых противогрибковых лекарств, сообщили в ВОЗ.

Напомним, еще два года назад ученые в США предупреждали, что грибковые организмы приспосабливаются к новым условиям жизни в более теплой среде. Это чревато появлением новых опасных заболеваний.

По словам экспертов в области общественного здравоохранения, смертность от грибковых инфекций увеличивается, отчасти из-за роста числа людей с ослабленной иммунной системой, которые более уязвимы для тяжелых грибковых заболеваний.

Также мы рассказывали, что учёный в Индии стал первым в мире человеком, который заразился опасным для растений грибком.

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