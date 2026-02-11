Верховная Рада проголосовала во втором чтении за проект закона, который официально разрешает населенным пунктам и общинам использовать национальную систему оповещения для ежедневного объявления минуты молчания в 9:00.

Об этом свидетельствует статус документа на сайте парламента. Его полное название - проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно памяти соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

"С целью чествования военнослужащих и участников добровольческих формирований, павших при выполнении задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины... проводится ритуал благодарности, уважения и памяти - общенациональная минута молчания. Общенациональная минута молчания по соотечественникам, погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, проводится ежедневно в 9 часов 00 минут. Органы государственной власти и местного самоуправления обеспечивают информирование о начале и свершении общенациональной минуты молчания на предприятиях, в учреждениях и организациях. Органы и должностные лица местного самоуправления обеспечивают информирование о начале и завершении общенациональной минуты молчания на территории, в пределах которой они осуществляют свои полномочия. Объявление общенациональной минуты молчания осуществляется через средства массовой информации независимо от формы собственности, системы оповещения и информирования в сфере гражданской защиты. Особенности использования систем оповещения и информирования в области гражданской защиты в процессе проведения комеморативных мероприятий определяются Кабинетом министров", - сказано в тексте теперь уже закона.

Напомним, Рада приняла за основу проект закона об оповещении граждан о минуте молчания 16 декабря.

Летом в Кабинет министров подали петицию с требованием установить громкоговорители для объявления общенациональной минуты молчания.