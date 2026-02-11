В НАТО отрицают, что Украина в январе осталась без американских ракет для ЗРК Patriot из-за задержки платежей Европой, в результате чего пропустила болезненные удары по энергетике. В задержках выплат западных партнеров обвинял Владимир Зеленский.

Его слова на условиях анонимности опроверг чиновник НАТО, причастный к деятельности механизма PURL, его заявление публикует "Европейская правда".

"С нашей точки зрения и с точки зрения США, задержек в поставках не было. То, что поставляется в рамках программы PURL, движется так быстро, насколько это позволяют логистические цепочки США. Дополнительных пауз в этой поставке не было", – заверил чиновник.

По его словам, поставки американских средств ПВО рассчитаны таким образом, чтобы даже в случае задержек ракеты прибывали вовремя. Хотя точно предсказать день или даже неделю конкретной поставки нельзя из-за логистических трудностей.

"Между финансированием и поставками нет прямой связи. США не задерживают поставки по мотивам финансирования", – добавил чиновник.

При этом он согласился с Зеленским насчет того, что Украине не хватает ракет к системам ПВО, но "даже PURL не может обеспечить необходимое количество, когда Россия перегружает ПВО ракетами".

"Ракеты поступают так быстро, как только США могут их доставить. Но понятно, что Зеленский разочарован, потому что ему нужно гораздо больше", – подытожил чиновник.

Напомним, PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - совместная программа США и НАТО по приоритетному предоставлению Украине систем вооружений.

Как мы писали, в конце января Зеленский раскритиковал партнёров за задержку поставок ПВО.

Незадолго до этого Германия отказалась передать Украине новые системы Patriot.