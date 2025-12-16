Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №14144, который устраняет технические ограничения и официально разрешает населенным пунктам и общинам использовать национальную систему оповещения для ежедневного объявления минуты молчания в 9:00.

За соответствующее решение проголосовали 314 народных депутатов.

Документ предусматривает внесение изменений в закон Украины "Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа" и Кодекс гражданской защиты Украины. В частности, он предлагает закрепить,что общенациональная минута молчания в память о соотечественниках, погибших в результате вторжения РФ, будет проводиться ежедневно в 9:00. Также проект обязывает органы государственной власти и местного самоуправления обеспечивать информирование о начале и завершении общенациональной минуты молчания на предприятиях, в учреждениях и организациях, находящихся в сфере их управления.

Кроме того, объявление общенациональной минуты молчания предлагается осуществлять через медиа независимо от формы собственности, а также с использованием систем оповещения и информирования в сфере гражданской защиты.

Напомним, летом в Кабинет министров подали петицию с требованием установить громкоговорители для объявления общенациональной минуты молчания.

Ранее мы сообщали, что водителей уже штрафуют за движение во время минуты молчания.