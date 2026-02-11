Рада хочет разрешить работающим украинцам не отвечать на звонки и сообщения начальства в выходные дни
В Верховной Раде Украины хотят разрешить работникам не отвечать начальству по телефону и в мессенджерах в выходные и праздничные дни.
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".
Издание пишет, что такая норма под названием "право на информационный покой" содержится в проекте Гражданского кодекса, который разрабатывается законодателями.
Сообщается, что "право на информационный покой может быть нарушено только в случае привлечения лица при угрозе национальной безопасности или общественному порядку, необходимости охраны здоровья или предотвращения аварий, риска нанесения вреда жизни других лиц. Кроме того, эту норму можно не применять в случаях, предусмотренных договором.
Напомним, с начала войны праздничные дни в Украине не являются выходными.
В прошлом году мы писали, что в Украине хотят разрешить работодателям проверять рабочие переписки сотрудников.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.