В Верховной Раде Украины хотят разрешить работникам не отвечать начальству по телефону и в мессенджерах в выходные и праздничные дни.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Издание пишет, что такая норма под названием "право на информационный покой" содержится в проекте Гражданского кодекса, который разрабатывается законодателями.

Сообщается, что "право на информационный покой может быть нарушено только в случае привлечения лица при угрозе национальной безопасности или общественному порядку, необходимости охраны здоровья или предотвращения аварий, риска нанесения вреда жизни других лиц. Кроме того, эту норму можно не применять в случаях, предусмотренных договором.

Напомним, с начала войны праздничные дни в Украине не являются выходными.

В прошлом году мы писали, что в Украине хотят разрешить работодателям проверять рабочие переписки сотрудников.

