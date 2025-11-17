В Украине начинает работу цифровая система "Обрий", в которой можно зарегистрировать статус безработного, оформить помощь, официально уволиться на временно оккупированных территориях, получить грант на обучение и подтверждение квалификации.

Постановление об этом одобрил Кабмин еще 30 октября.

Новая система интегрирована в "Дию" и объединит данные Пенсионного фонда, Государственной службы занятости, Министерства образования и в перспективе Министерства социальной политики. А в будущем в реестр хотят добавить ИИ-инструмент, чтобы он помогал подбирать курсы и востребованные вакансии.

Президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко считает, что новый сервис может стать кнутом для граждан, которые могут, но не хотят работать.

"Если человек имеет квалификацию, но не работает, у государства есть инструменты, чтобы выяснить, почему. Есть реестры социальных выплат и права собственности. Может возникнуть вопрос: либо работай, либо не рассчитывай на помощь и будущую пенсию", — отметил Мирошниченко.

Он добавил, что компании смогут через эту систему искать себе работников.

"Когда будет сформирована база данных незанятых работников, Государственная служба занятости сможет предлагать их на открытые вакансии. А в дальнейшем бизнес может взаимодействовать со службой, чтобы быстрее находить нужных работников", — объяснил Мирошниченко.

