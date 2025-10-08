Правительство приняло постановление, благодаря которому с 2026 года развестись можно будет онлайн. Регистрация расторжения брака будет производиться через "Дию".

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

"Такие изменения принял сегодня Кабинет Министров. Ранее процедура требовала нескольких посещений ДРАЦС и бумажных документов. Теперь этот процесс станет проще – без очередей и без лишних поездок", - говорится в сообщении.

Кто может развестись онлайн:

– совместно решили расторгнуть брак;

– не имеют общих несовершеннолетних детей;

– являются гражданами Украины.

Услуга будет платной, как и стандартная процедура в ЗАГСе.

При этом отмечается, что после подачи заявления действие автоматически проверит информацию в реестрах, и через месяц брак будет расторгнут. За это время заявление можно отозвать.

