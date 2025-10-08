В Украине можно будет развестись онлайн
Правительство приняло постановление, благодаря которому с 2026 года развестись можно будет онлайн. Регистрация расторжения брака будет производиться через "Дию".
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.
"Такие изменения принял сегодня Кабинет Министров. Ранее процедура требовала нескольких посещений ДРАЦС и бумажных документов. Теперь этот процесс станет проще – без очередей и без лишних поездок", - говорится в сообщении.
Кто может развестись онлайн:
– совместно решили расторгнуть брак;
– не имеют общих несовершеннолетних детей;
– являются гражданами Украины.
Услуга будет платной, как и стандартная процедура в ЗАГСе.
При этом отмечается, что после подачи заявления действие автоматически проверит информацию в реестрах, и через месяц брак будет расторгнут. За это время заявление можно отозвать.
