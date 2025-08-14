В "Дие" появится функция онлайн-развода и смены фамилии
До конца текущего года в мобильном приложении "Дия" появятся новые функции онлайн-сервисов.
Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Осенью в "Дие" появится возможность расторжения брака, позволяющая избежать посещения органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС).
По словам главы Минцифры, сначала "Дия" попытается вас отговорить с помощью геймификации, которая заставит хорошо подумать, нужно ли вам это.
Процесс будет выглядеть следующим образом:
-
авторизация в "Дие";
-
заполнение заявления на расторжение брака онлайн;
-
оплата административного сбора;
-
ожидание 1 месяц;
-
подтверждение расторжения брака через "Дию" и получение цифрового документа.
Возможность сменить фамилию в "Дие" запустят до конца этого года, сообщил министр цифровой трансформации Фёдоров.
Ранее в "Дие" снова стали доступны свидетельства о рождении, браке, разводе и смене имени после хакерской атаки РФ на госреестры Украины.
Как мы также сообщали, в "Дие" открылось декларирование для ФЛП 3-й группы.
Напомним, с лета в "Дие" становится платной услуга предоставления цифровых копий документов для банков и других учреждений.