До конца текущего года в мобильном приложении "Дия" появятся новые функции онлайн-сервисов.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Осенью в "Дие" появится возможность расторжения брака, позволяющая избежать посещения органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

По словам главы Минцифры, сначала "Дия" попытается вас отговорить с помощью геймификации, которая заставит хорошо подумать, нужно ли вам это.

Процесс будет выглядеть следующим образом:

авторизация в "Дие";

заполнение заявления на расторжение брака онлайн;

оплата административного сбора;

ожидание 1 месяц;

подтверждение расторжения брака через "Дию" и получение цифрового документа.

Возможность сменить фамилию в "Дие" запустят до конца этого года, сообщил министр цифровой трансформации Фёдоров.

Ранее в "Дие" снова стали доступны свидетельства о рождении, браке, разводе и смене имени после хакерской атаки РФ на госреестры Украины.

Как мы также сообщали, в "Дие" открылось декларирование для ФЛП 3-й группы.

Напомним, с лета в "Дие" становится платной услуга предоставления цифровых копий документов для банков и других учреждений.