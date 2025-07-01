С сегодняшнего дня украинцы за рубежом могут получить нотариальные услуги в посольствах и консульствах онлайн.

Об этом сообщает в Фейсбуке глава МИД Андрей Сибига.

"Все процедуры подачи и обработки документов теперь можно сделать онлайн, без необходимости физического посещения дипломатического представительства. Вместо долгого ожидания, поездок, оформления теперь удобная онлайн-процедура и впоследствии короткий визит, чтобы только забрать готовый документ", - написал Сибига.

Сейчас услуга доступна в 40 посольствах и консульствах Украины по всему миру в следующих странах:

Австралия,

Алжир,

Ангола,

Аргентина,

Ботсвана,

Вьетнам,

Гана,

Эфиопия,

Индия,

Индонезия,

Катар,

Кения,

КНР,

генконсульствах в Гуанчжоу и Шанхае,

посольства в Конго, Корее, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кувейте, Латвии, Малайзии, Марокко, Мексике, Мозамбике, ОАЭ, Омане, ЮАР, Перу, Руанде, Саудовской Аравии, Сенегале, Сингапуре, Таиланде, Тунисе, Чили, Японии, генеральных консульствах в Милане, Гамбурге и Гданьске.

Напомним, в мае Кабинет министров упростил оформление паспортов для украинских мужчин за границей.

Сегодня мы подробно рассказывали, какие нововведения вступают в силу в Украине с 1 июля.