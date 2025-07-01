Диппредставительства ввели цифровой нотариат. Фото: inbusiness.kz

С сегодняшнего дня украинцы за рубежом могут получить нотариальные услуги в посольствах и консульствах онлайн.

Об этом сообщает в Фейсбуке глава МИД Андрей Сибига.

"Все процедуры подачи и обработки документов теперь можно сделать онлайн, без необходимости физического посещения дипломатического представительства. Вместо долгого ожидания, поездок, оформления теперь удобная онлайн-процедура и впоследствии короткий визит, чтобы только забрать готовый документ", - написал Сибига.

Сейчас услуга доступна в 40 посольствах и консульствах Украины по всему миру в следующих странах:

  • Австралия,
  • Алжир,
  • Ангола,
  • Аргентина,
  • Ботсвана,
  • Вьетнам,
  • Гана,
  • Эфиопия,
  • Индия,
  • Индонезия,
  • Катар,
  • Кения,
  • КНР,
  • генконсульствах в Гуанчжоу и Шанхае,
  • посольства в Конго, Корее, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кувейте, Латвии, Малайзии, Марокко, Мексике, Мозамбике, ОАЭ, Омане, ЮАР, Перу, Руанде, Саудовской Аравии, Сенегале, Сингапуре, Таиланде, Тунисе, Чили, Японии, генеральных консульствах в Милане, Гамбурге и Гданьске.

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