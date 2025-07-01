Украинские посольства и консульства стали предоставлять нотариальные услуги гражданам онлайн
С сегодняшнего дня украинцы за рубежом могут получить нотариальные услуги в посольствах и консульствах онлайн.
Об этом сообщает в Фейсбуке глава МИД Андрей Сибига.
"Все процедуры подачи и обработки документов теперь можно сделать онлайн, без необходимости физического посещения дипломатического представительства. Вместо долгого ожидания, поездок, оформления теперь удобная онлайн-процедура и впоследствии короткий визит, чтобы только забрать готовый документ", - написал Сибига.
Сейчас услуга доступна в 40 посольствах и консульствах Украины по всему миру в следующих странах:
- Австралия,
- Алжир,
- Ангола,
- Аргентина,
- Ботсвана,
- Вьетнам,
- Гана,
- Эфиопия,
- Индия,
- Индонезия,
- Катар,
- Кения,
- КНР,
- генконсульствах в Гуанчжоу и Шанхае,
- посольства в Конго, Корее, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кувейте, Латвии, Малайзии, Марокко, Мексике, Мозамбике, ОАЭ, Омане, ЮАР, Перу, Руанде, Саудовской Аравии, Сенегале, Сингапуре, Таиланде, Тунисе, Чили, Японии, генеральных консульствах в Милане, Гамбурге и Гданьске.
Напомним, в мае Кабинет министров упростил оформление паспортов для украинских мужчин за границей.
Сегодня мы подробно рассказывали, какие нововведения вступают в силу в Украине с 1 июля.