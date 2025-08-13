Президент Украины Владимир Зеленский показал, как выглядела онлайн-встреча с лидерами западных стран в преддверии саммита российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске.

Фрагмент видеоконференции украинский президент опубликовал в своем телеграм-канале.



На скриншоте можно заметить, что Владимир Зеленский вышел в эфир вместе с немецким канцлером Фридрихом Мерцем из Берлина. По видеосвязи участвовали во встрече некоторые европейские лидеры (в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании, Италии и Польши Кир Стармер, Джорджа Мелони и Дональд Туск), а также президент США Дональд Трамп (его на опубликованных кадрах нет) и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Напомним, ранее Зеленский и европейские лидеры сообщили подробности разговора с Трампом.

Также западная пресса писала о настроениях и ожиданиях европейцев накануне саммита США и РФ на Аляске.

