На портале госуслуг "Дия" появилась возможность получить несколько социальных выплат по одному запросу в рамках базовой социальной помощи.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Воспользоваться услугой могут украинцы, получающие следующие соцвыплаты от государства:

помощь малообеспеченным семьям;

выплаты на детей одиноким матерям;

временное пособие детям, чьи родители не платят алиментов или их местонахождение неизвестно.

Впоследствии этот перечень расширится, помощь смогут получить все остальные семьи, отвечающие критериям программы. Размер выплат рассчитывается индивидуально.

По словам Федорова этому сервису нет аналогов в других странах.

"Базовая социальная помощь — это комплексная услуга, объединяющая все соцвыплаты в одну. Больше не нужно ходить по госучреждениям, собирать документы и заполнять заявления. Зайдите в "Дию", сделайте несколько кликов — и ждите уведомления о назначении помощи", - написал министр.

На днях мы писали, что в Украине хотят объединить различные социальные выплаты в единую базовую соцпомощь.

А на выходных появилась информация о масштабной утечке из "Дии".