В Украине произошла масштабная утечка персональных данных на 20 миллионов человек. Файл под названием "diia_users_db_2025" (с намёком, что утечка произошла из "Дии") предлагается в Сети за деньги.

Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко.

По его данным, в архиве собраны данные граждан, объем базы составляет примерно 20 миллионов строк.

Сейчас в открытом доступе гуляет лишь ограниченный фрагмент, а полный массив предлагают купить.

Нардеп пишет, что информация и так частично доступна в разных реестрах, но теперь ее собрали в один массив. В базе есть номера телефонов, в том числе известных политиков.

Федиенко советует срочно сменить пароли везде, где есть привязка к телефону или электронной почте, включить двухфакторную аутентификацию и по возможности поменять финансовые номера.

"Финансовый номер не должен быть публичным. Идеально, когда для каждого приложения есть отдельный номер", — подчеркнул депутат.

По его оценке, данные могут происходить из реестров, связанных с налоговой, но прямого подтверждения этому нет. В базе информация зафиксирована по состоянию до 31 декабря 2024 года.

В то же время народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что слитая база данных из "Дии" не является новой.

"Откровенно говоря, я слабо понимаю, в чём тут новость у коллеги - это старый слив из давней утечки базы "Дія" на 3,5 млн строк. Короче, это просто кусок уже давно слитой базы. Ничего нового тут нет", - написал Железняк.

В отдельном материале мы рассказывали, что жюри присяжных в США вынесло решение, по которому компания Google обязана выплатить $425,7 млн в рамках коллективного иска о нарушении конфиденциальности пользователей.

Напомним, в июне произошла самая большая утечка данных в истории — раскрыты почти 16 миллиардов учетных данных для входа, включая пароли, что открывает доступ практически ко всем онлайн-сервисам, от Apple, Facebook и Google до GitHub, Telegram и различных государственных служб.