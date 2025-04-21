Новые скандалы с утечкой данных. Чиновники Белого дома публиковали секретные планы этажей администрации - WP
Чиновники Белого дома выкладывали в общий доступ секретные планы этажей президентской администрации.
В частности, речь идет о сведениях о взрывозащитной двери для центра посетителей Белого дома, а также данные банковского счета поставщика, который помогал в организации пресс-конференции администрации президента США Дональда Трампа.
Об этом со ссылкой на источники пишет газета Washington Post.
При этом утечки начались ещё при Байдене, а при Трампе продолжились. Речь о файлах, которые выкладывались в Google Drive и к которым потенциально получили доступ более 11 тысяч чиновников, не имевших на это права.
Утечка информации длилась четыре года, сообщает газета.
Параллельно CNN пишет о том, что у министра обороны США Пита Хегсета нашли ещё один чат в мессенджере Signal, где он обсуждал детали ударов по йеменским хуситам, и куда имели доступ родственники главы Пентагона - в частности, его жена и брат.
В свою очередь Пентагон отрицает, что министр обороны Пит Хегсет выкладывал секретные данные в групповой чат, где были его родственники.
Минобороны США заявляет, что ничего секретного в этой переписке не было, а единственным источником информации для статьи NYT стали рассказы экс-сотрудников, недовольных увольнением.
Ранее сообщалось, что команда Трампа попала в скандал из-за обсуждения в Signal ударов по йеменским хуситам, о чем стало известно, потому что Уолтц случайно пригласил журналиста в чат.
Подробнее о скандале с мессенджером Signal мы писали в отдельном материале.
Также недавно газета The Washington Post сообщала, что окружение Трампа обсуждало государственные дела в электронной почте Gmail.