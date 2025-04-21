Чиновники Белого дома выкладывали в общий доступ секретные планы этажей президентской администрации.

В частности, речь идет о сведениях о взрывозащитной двери для центра посетителей Белого дома, а также данные банковского счета поставщика, который помогал в организации пресс-конференции администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом со ссылкой на источники пишет газета Washington Post.

При этом утечки начались ещё при Байдене, а при Трампе продолжились. Речь о файлах, которые выкладывались в Google Drive и к которым потенциально получили доступ более 11 тысяч чиновников, не имевших на это права.

Утечка информации длилась четыре года, сообщает газета.

Параллельно CNN пишет о том, что у министра обороны США Пита Хегсета нашли ещё один чат в мессенджере Signal, где он обсуждал детали ударов по йеменским хуситам, и куда имели доступ родственники главы Пентагона - в частности, его жена и брат.

В свою очередь Пентагон отрицает, что министр обороны Пит Хегсет выкладывал секретные данные в групповой чат, где были его родственники.

Минобороны США заявляет, что ничего секретного в этой переписке не было, а единственным источником информации для статьи NYT стали рассказы экс-сотрудников, недовольных увольнением.

Ранее сообщалось, что команда Трампа попала в скандал из-за обсуждения в Signal ударов по йеменским хуситам, о чем стало известно, потому что Уолтц случайно пригласил журналиста в чат.

Подробнее о скандале с мессенджером Signal мы писали в отдельном материале.

Также недавно газета The Washington Post сообщала, что окружение Трампа обсуждало государственные дела в электронной почте Gmail.