Кабинет министров Украины хочет ввести с 1 января 2026 года вместо различных социальных выплат единую базовую соцпомощь.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.

В утвержденном правительством проекте предлагается упразднить целый ряд выплат (для малообеспеченных, одиноких матерей, многодетных, лиц с инвалидностью и др.), заменив их единой базовой соцпомощью.

При этом понятие "прожиточный минимум" заменят другим – "базовая величина", которую ежегодно будет устанавливать Кабмин.

Заявляется, что размер соцпомощи будет зависеть от доходов семьи, но составит не ниже прожиточного минимума.

Оформление обещают упростить и перевести в цифровой формат – через портал государственных услуг "Дия" и Центры предоставления административных услуг (ЦНАП - укр.).

Ранее Кабмин утвердил проект госбюджета Украины на 2026 год и подал его в Верховную Раду.

Напомним, что в проекте госбюджета прожиточный минимум указан на уровне 3209 гривен, тогда как с прошлого года он составляет 2920 гривен. Минимальную пенсию Кабмин предлагает поднять до 2595 гривен.