С конца прошлой недели, с 11 сентября, в государственном приложении "Дия" с пользователей начали взыскивать отдельную комиссию при покупках государственных облигаций (ОВГЗ, военные облигации) в размере 0,2% от суммы.

Об этом не объявлялось заранее, и комиссию выявили по факту покупок. После чего упреки посыпались в комментариях на личной странице председателя Нацбанка Андрея Пышного в Фейсбуке.

"Что такого случилось, что при покупке ОВГЗ через "Дию" проявились неожиданные 0,2% банковской комиссии? Это бедным и несчастным банкам ликвидности не хватает?" - спросил пользователь Юрий Дереш.

На все это Пышный не дал ответа.

До 11 сентября покупка гособлигаций через "Дию" проводилась без комиссий и, конечно же, действовала налоговая льгота. Если доходы населения по банковским депозитам облагаются НДФЛ (18%) и военным сбором (5%), то доходы от ОВГЗ не облагаются налогом, так власти стимулируют покупку гособлигацией населением и денежные сборы на войну. Однако сейчас неожиданно появилась комиссия в 0,2% при покупке этих бумаг. Причем пользователей не уведомляют о ней заранее на центральной странице при выборе облигации в приложении, а она неожиданно возникает в конце, на последнем этапе покупки облигации.

В своем ответе "Дия" пояснила, что эти 0,2% взыскивает не она сама, а обслуживающий банк - государственный "Укргазбанк".

"Дия" не является платежной системой, и по закону не может осуществлять финансовые операции напрямую. Чтобы обеспечить возможность оплаты, согласно действующему законодательству, мы подключаем государственный банк. Сейчас по конкурсной процедуре это "Укргазбанк". Когда банк проводит платежные операции вне своей системы, он несет определенные расходы. Именно эти расходы и покрывает комиссия", - ответили в "Дие".

В то же время там не объяснили, почему до 11 сентября "Укргазбанк" не взыскивал эти 0,2% за услугу, но после начал это делать. На этот счет ходят разнообразные слухи на финансовом рынке.

"Слышал, что розничное направление "Укргазбанка" начало меньше зарабатывать на физлицах, и потому решили таким образом поправить свои дела за счет покупателей гособлигаций. Теперь все гадают, получит ли госбанк за это нагоняй от своего акционера - Министерства финансов, если там почувствуют сокращение размещений ОВГЗ. Ведь комиссия может раздражать многих: люди считают, что помогают стране во время войны, а тут это же государство, в лице государственного "Укргазбанка", за эту помощь еще комиссию берет - наживается", - сказали "Стране" в одном из банков.

Как долго будет работать комиссия в 0,2% - неизвестно. Но в "Дие" пообещали подключить и другие банки к этой услуге и таким образом повысить конкуренцию.

"Мы уже работаем над тем, чтобы в будущем к "Дие" было подключено больше государственных банков. Тогда пользователи смогут сами выбирать, через какое финансовое учреждение осуществлять платежи", - говорится в ее ответе.

