Украина запустила государственного ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, публикуя видео в соцсетях.

В "Дию" добавили чат-бот, который, по словам Фёдорова, может:

предоставлять услуги. Пока только может дать справку о доходах, но в ближайшее время обещают добавить еще пять услуг;

рассказывать об услугах в "Дие";

подбирать услугу под конкретную ситуацию. Например, если ваш дом повреждён обстрелом, ассистент расскажет о программе "еВосстановление" и даст инструкцию, как получить возмещение от государства.

Для запуска этого ИИ-ассистента нужно зайти в свой профиль в мобильном приложении.

Ранее в "Дие" анонсировали появление функции онлайн-развода и смены фамилии.

Также в мобильном приложении было открыто декларирование для ФЛП 3-й группы.

