Штрафов для чиновников за неявку в Верховную Раду не будет. Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект.

Документ, который Рада приняла 3 сентября, предлагал штрафовать министров и должностных лиц, которые без уважительных причин игнорируют вызов в парламент.

Сумма штрафа составляла от 13 до 17 тысяч гривен.

Однако теперь Зеленский ветировал закон, объяснив, что неявка в Верховную Раду не является административным правонарушением, и у депутатов есть другие определенные законодательством инструменты контроля над должностными лицами: запросы, резолюции недоверия и другие.

Кроме того, по мнению украинского президента, во введении штрафов есть риск чрезмерной власти работников Аппарата ВР в определении "уважительных причин" неявки.

Ранее мы писали о том, что Рада приняла законопроект, согласно которому украинских министров и других чиновников могут наказывать за неявку в парламент по вызову депутатов.

