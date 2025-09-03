Украинских министров и других чиновников будут наказывать за неявку в парламент по вызову депутатов.

Верховная Рада приняла в целом соответствующий законопроект 11387.

Он вводит административную ответственность за игнорирование вызова в парламент по запросу депутатов.

Отметим, что ранее министры и чиновники не раз игнорировали вызовы в Верховную Раду. Так, по данным издания "Слово и дело", весной 2025 года министр иностранных дел Андрей Сибига дважды отказался прийти на парламентские заседания, ссылаясь на встречи за границей, а 28 марта проигнорировал очередной вызов. Его предшественник Дмитрий Кулеба не явился на заседание профильного комитета перед увольнением. Кроме того, министр энергетики Герман Галущенко не пришел на комитет по борьбе с коррупцией в энергетике, а министр обороны Рустем Умеров - на закрытое заседание по международной военной помощи.

Кроме того, сегодня Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект № 13335, позволяющий оборонным предприятиям со статусом критичности сразу бронировать новых сотрудников на 45 дней, чтобы их не мобилизовали при оформлении, а уже после работать над оформлением постоянной брони.

Также Рада поддержала легализацию криптовалюты.