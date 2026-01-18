В Украине появилась новая схема мошенников по взлому Telegram-аккаунтов.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции Украины в своём Telegram-канале.

По данным ведомства, пользователям через Telegram рассылают якобы промокоды на десять литров бензина за подписку на Telegram-канал, но за громкими обещаниями скрывается вовсе не скидка или бонус, а риск потерять доступ к собственным аккаунтам.

"Сообщение содержит ссылку на фишинговую страницу, стилизованную под официальный сайт автозаправочных станций. На такой странице предлагают подписаться на Telegram-канал и получить промокод на бесплатное топливо. Далее пользователя перенаправляют ещё на одну мошенническую страницу, где просят ввести номер телефона и код подтверждения из SMS или Telegram. После ввода данных злоумышленники получают доступ к аккаунту пользователя и используют его для рассылки новых фейковых сообщений. В течение 24 часов мошенники завершают активную сессию пользователя и активируют двухфакторную аутентификацию, что усложняет настоящему владельцу восстановление доступа к своему аккаунту. В результате человек теряет контроль над своим аккаунтом менее чем за сутки", - говорится в публикации.

Киберполиция рекомендует всегда проверять информацию через официальные источники, не переходить по подозрительным ссылкам из SMS, мессенджеров или электронной почты и проверять сайты, на которых вводятся личные данные.

Ранее мы сообщали, что мошенники на фоне блэкаута придумали новую схему воровства денег у украинцев. Преступники проводят информационные рассылки, в которых обещают людям "компенсации за перебои с энергопоставками" якобы от Ощадбанка и энергетических компаний, что актуально во время тотальных отключений света и тепла.

Напомним, в ноябре был всплеск мошенничества под прикрытием имени известного почтового оператора. Киберпреступники рассылали украинцам фейковые письма о якобы задолженности перед "Новой почтой".