Rada и Tax - опасные слова. Налоговики предупредили о новых массовых вредоносных рассылках мошенников
Государственная налоговая служба Украины зафиксировала в ноябре новые массовые рассылки вредоносных электронных писем от имени налоговиков.
Об этом сообщает ГНС в своем Telegram-канале.
Налоговая служба предупредила о поддельных посланиях и указала два адреса, с которых они сейчас активно рассылаются: rada@tax.gov.ua и noreply@tax.gov.ua.
По информации ведомства, слова Rada и Tax в доменах позволяют мошенникам маскировать письма под Государственную налоговую службу. Чаще всего письма имеют тему "Срочное уведомление: уточнение налоговой отчетности по результатам проверки".
Если человек раскрывает письма, то происходит заражение телефона, планшета и компьютера вирусом и жулики получают доступ к их содержимому вплоть до банковских мобильных приложений и интернет-банкинга, благодаря чему мошенники могут разворовывать счета.
"Эти письма содержат вредоносное программное обеспечение. Открытие прикрепленного файла приводит к запуску вредоносного приложения, которое создает технические возможности для скрытого несанкционированного доступа к персональному компьютеру пользователя. Также существует реальная опасность заражения персональных компьютеров вирусами. Приложения (вложения) в электронные почтовые сообщения могут содержать вирусы и вредоносное программное обеспечение", - говорится в сообщении ГНС.
В нем также уточняется, что чаще всего в зараженные файлы вкладывают письма в формате zip или rаr, файлы с расширением scr, ехе.
Налоговики дали свои рекомендации получателям подозрительных писем:
- Не открывать вложения в подозрительных электронных письмах.
- Соблюдать правила личной кибергигиены (устанавливать на гаджеты антивирусные программы).
- Быть осторожными, даже если адрес электронной почты кажется легитимным, так как злоумышленники могут маскировать адрес отправителя.
- По возможности проверять достоверность полученного письма, подтверждая факт его отправки отправителем.
Сейчас ситуация осложняется активным налоговым периодом в конце осени, и скорее всего действия мошенников связаны именно с этим.
Отметим, что до 19 ноября физлица-предприниматели должны заплатить единый налог и военный сбор, а бизнес платит налог на прибыль предприятий за ІІІ квартал 2025 года, ренту, другие местные сборы. А 20 ноября наступит последний срок подачи налоговой декларации по НДС, по акцизам и ренте за октябрь, из-за чего у бухгалтеров и предпринимателей довольно напряженный и нервный период.
Напомним, в конце мая Государственная налоговая служба уже заявляла о мошеннической рассылке от ее имени фискалов.
А в июне сообщалось, что мошенники атакуют жителей Украины заражёнными письмами с вредоносными программами от имени Национального банка.