Государственная налоговая служба Украины зафиксировала в ноябре новые массовые рассылки вредоносных электронных писем от имени налоговиков.

Об этом сообщает ГНС в своем Telegram-канале.

Налоговая служба предупредила о поддельных посланиях и указала два адреса, с которых они сейчас активно рассылаются: rada@tax.gov.ua и noreply@tax.gov.ua.

По информации ведомства, слова Rada и Tax в доменах позволяют мошенникам маскировать письма под Государственную налоговую службу. Чаще всего письма имеют тему "Срочное уведомление: уточнение налоговой отчетности по результатам проверки".

Если человек раскрывает письма, то происходит заражение телефона, планшета и компьютера вирусом и жулики получают доступ к их содержимому вплоть до банковских мобильных приложений и интернет-банкинга, благодаря чему мошенники могут разворовывать счета.

"Эти письма содержат вредоносное программное обеспечение. Открытие прикрепленного файла приводит к запуску вредоносного приложения, которое создает технические возможности для скрытого несанкционированного доступа к персональному компьютеру пользователя. Также существует реальная опасность заражения персональных компьютеров вирусами. Приложения (вложения) в электронные почтовые сообщения могут содержать вирусы и вредоносное программное обеспечение", - говорится в сообщении ГНС.

В нем также уточняется, что чаще всего в зараженные файлы вкладывают письма в формате zip или rаr, файлы с расширением scr, ехе.

Налоговики дали свои рекомендации получателям подозрительных писем:

Не открывать вложения в подозрительных электронных письмах. Соблюдать правила личной кибергигиены (устанавливать на гаджеты антивирусные программы). Быть осторожными, даже если адрес электронной почты кажется легитимным, так как злоумышленники могут маскировать адрес отправителя. По возможности проверять достоверность полученного письма, подтверждая факт его отправки отправителем.

Сейчас ситуация осложняется активным налоговым периодом в конце осени, и скорее всего действия мошенников связаны именно с этим.

Отметим, что до 19 ноября физлица-предприниматели должны заплатить единый налог и военный сбор, а бизнес платит налог на прибыль предприятий за ІІІ квартал 2025 года, ренту, другие местные сборы. А 20 ноября наступит последний срок подачи налоговой декларации по НДС, по акцизам и ренте за октябрь, из-за чего у бухгалтеров и предпринимателей довольно напряженный и нервный период.

Напомним, в конце мая Государственная налоговая служба уже заявляла о мошеннической рассылке от ее имени фискалов.

А в июне сообщалось, что мошенники атакуют жителей Украины заражёнными письмами с вредоносными программами от имени Национального банка.