Пользователи криптокошелька Trust Wallet потеряли более 7 миллионов долларов после взлома расширения для браузера Chrome, которое незадолго до этого получило обновление.

Об этом сообщила команда сервиса на своей странице в социальной сети X.

Как разъяснил основатель Binance и глава YZi Labs, которой принадлежит Trust Wallet, Чанпэн Чжао, инцидент произошел в результате хакерской атаки. Он заявил, что Trust Wallet покроет все убытки пользователей, а пострадавших попросили обратиться в техподдержку кошелька, ссылку на которую можно найти на официальном сайте

Кроме того, в компании рассказали, как обезопасить свои средства.

"Мы локализовали инцидент безопасности. Пользователям версии 2.68 следует отключить расширение и обновиться до 2.69 для восстановления безопасной работы", - говорится в заявлении Trust Wallet.

Мобильные приложения и другие версии браузерных расширений не пострадали.

Напомним, ФБР предлагает 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении 28-летнего украинского хакера Владимира Тимощука, чья группировка годами заражала сети ведущих мировых компаний вирусами-вымогателями, нанося предприятиям ущерб на миллиарды долларов.

Мы также писали, что хакер создал программу, перехватывавшую электронные талоны сервисного центра МВД Украины.