$40 000 за 3 месяца. В Киеве будут судить хакера, который сумел перехватить талоны сервисного центра МВД
Правоохранители задержали жителя Киевщины, который создал программу, перехватывавшую электронные талоны сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.
Об этом сообщает пресслужба Киевской городской прокуратуры на странице ведомства в Фейсбуке.
Обвинительный акт был составлен в отношении 27-летнего жителя Киевской области. Задержанному вменяют несанкционированное вмешательство в информационно-коммуникационные системы МВД, что нарушило порядок их работы.
Как установило следствие, мужчина изобрёл способ "помочь" желающим получить талон на услуги в территориальных сервисных центрах МВД или Экспертной службы МВД. Таких талонов генерируется ограниченное количество на каждый рабочий день, в связи с чем не все могут воспользоваться услугами в желаемое время.
Обвиняемый сам создал программу, что перехватывала свободные талоны, как только они появлялись в системе. В частности, этот код (скрипт) позволял ему автоматически присваивать талоны электронной очереди "е-запись" одновременно для нескольких людей.
Таким образом, хакер лишал возможности граждан получить талоны и доступ к услугам в помещение сервисных центров.
Ориентированный заработок мужчины за 3 месяца составил более 40 тысяч долларов США.
Напомним, информационные QR-коды в общественных местах стали подменять мошенники.
Ранее мы публикаовали кадры эфира украинского ТВ, взломанного хакерами, где сообщалось об угрозе удара "Орешником".