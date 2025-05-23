Правоохранители задержали жителя Киевщины, который создал программу, перехватывавшую электронные талоны сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщает пресслужба Киевской городской прокуратуры на странице ведомства в Фейсбуке.

Обвинительный акт был составлен в отношении 27-летнего жителя Киевской области. Задержанному вменяют несанкционированное вмешательство в информационно-коммуникационные системы МВД, что нарушило порядок их работы.

Как установило следствие, мужчина изобрёл способ "помочь" желающим получить талон на услуги в территориальных сервисных центрах МВД или Экспертной службы МВД. Таких талонов генерируется ограниченное количество на каждый рабочий день, в связи с чем не все могут воспользоваться услугами в желаемое время.

Обвиняемый сам создал программу, что перехватывала свободные талоны, как только они появлялись в системе. В частности, этот код (скрипт) позволял ему автоматически присваивать талоны электронной очереди "е-запись" одновременно для нескольких людей.

Таким образом, хакер лишал возможности граждан получить талоны и доступ к услугам в помещение сервисных центров.

Ориентированный заработок мужчины за 3 месяца составил более 40 тысяч долларов США.

Напомним, информационные QR-коды в общественных местах стали подменять мошенники.

Ранее мы публикаовали кадры эфира украинского ТВ, взломанного хакерами, где сообщалось об угрозе удара "Орешником".