Федеральное бюро расследований заплатит 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении 28-летнего украинского хакера Владимира Тимощука.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По информации правоохранителей, группировка разыскиваемого годами заражала вирусами-вымогателями сети ведущих мировых компаний и нанесла предприятиям ущерб на миллиарды долларов.

При этом отмечается, что несколько хакеров уже арестованы в Украине, а один из лидеров организации объявлен международный розыск.

"Одному из лидеров группы сообщили о подозрении заочно и объявили в международный розыск. Федеральное бюро расследований США объявило вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении одного из ключевых участников международной хакерской сети. Подозреваемый, гражданин Украины, внесен в список наиболее разыскиваемых лиц Европейского Союза за масштабные кибератаки на ведущие мировые компании" , - говорится в сообщении полиции.

Ранее занимавший должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Украина подавала документы на вступление в Кибер-НАТО, но одна из стран Евросоюза заблокировала вступление.

Мы также писали, что хакер создал программу, перехватывавшую электронные талоны сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.