В Украине всплеск мошенничества под прикрытием имени известного почтового оператора. Киберпреступники рассылают украинцам фейковые письма о якобы задолженности перед "Новой почтой".

В телеграм-канале компании предупредили, что такие письма не имеют никакого отношения к "Новой почте" или любой другой фирме группы NOVA.

Мошенники копируют логотип компании, подменяют адрес отправителя и давят на людей придуманными долгами, чтобы заставить их открыть вложения или перейти по ссылке.

Чтобы обезопасить себя, "Новая поста" призвала соблюдать простые правила:

Проверяйте адрес отправителя. Письма от "Новой почты" приходят только с официальных доменов. Обращайте внимание на подозрительные изменения или ошибки написания.

Не открывайте письма от незнакомых отправителей и не переходите по ссылкам.

Если вы открыли подозрительное вложение или перешли по сомнительной ссылке, желательно поскорее изменить пароли на ваших аккаунтах и ​​проверить, нет ли у вас других активных сессий. Если обнаружена подозрительная активность, завершите все неизвестные сессии через настройки безопасности ваших аккаунтов.

Включите двухфакторную аутентификацию для электронной почты, мессенджеров, банкинга и других важных аккаунтов – это значительно повышает защиту от несанкционированного доступа.

Если вы получили подозрительное письмо, переместите его в спам и удалите. Это поможет уменьшить риск повторной рассылки и защитит других пользователей.

Подразделение кибербезопасности "Новой почты" уже работает над прекращением этой фишинговой кампании и взаимодействует со службами и провайдерами для ограничения деятельности мошенников, заверили в компании.

