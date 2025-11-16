В соцсетях появилась мошенническая схема, направленная на пожилых людей.

Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале.

По словам политика, мошенники рассылают фейковые сообщения о том, что пенсионерам якобы нужно подать заявление для подтверждения возраста, иначе они потеряют пенсию.

"Это неправда. Никаких таких требований не существует. Все процедуры по назначению или прекращению пенсий определяются исключительно законом, а не анонимными сообщениями в интернете. Пожалуйста, предупредите своих близких. Не переходите по подозрительным ссылкам и не передавайте личные данные посторонним", - написал Гетманцев.

Напомним, Государственная налоговая служба Украины зафиксировала в ноябре массовые рассылки вредоносных электронных писем от имени налоговиков. В ведомстве предупредили о поддельных сообщениях и указали два адреса, с которых они активно рассылаются: [email protected] и [email protected].

Ранее мы сообщали, что полиция задержала группу мошенников, которые, прикрываясь именем главы Офиса президента Андрея Ермака, выманивали деньги у граждан, обещая трудоустройство на Банковой.