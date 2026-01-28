Доллар продолжает падение к евро на мировом рынке. Но Европу это уже беспокоит и она может в ближайшее время попытаться остановить рост своей валюты.

Вчера поздним вечером пара евро/доллар штурмовала максимумы в районе 1,2041, и, хотя сегодня и отошла в область 1,1965.

Однако, слишком дорогой евро не выгоден Старому свету, поскольку делает неконкурентными цены на произведенные здесь товары. Американские аналоги выглядят привлекательнее из-за дешевого доллара, и европейские экспортеры теряют на продажах.

Еще в прошлом году вице-президент Европейского Центробанка Луис де Гиндос обозначил красную черту в паре евро/доллар на уровне 1,2. Это критический уровень для Европы. А уже сегодня, после прохождения этой отметки, глава Центробанка Австрии Мартин Кохер заявил, что ЕЦБ рассмотрит возможность для снижения своих ставок, чтобы остановить это чрезмерное укрепление евро. Чем ниже процентные ставки любого финансового регулятора в мире — тем невыгоднее вкладываться в его национальную валюту.

Нацбанк реагировал на удорожание евро по-старому — опускал курс гривна/доллар, через который в Украине рассчитывается цена евровалюты. На межбанке стоимость доллара опускалась на минимальный с 7 января уровень — до 42,7101 грн/$, а свой официальный курс НБУ опустил 42,9563 грн/$ до 42,7689 грн/$.

Это позволило Нацбанку не поднять, а даже чуть опустить сегодня официальный курс евро - с 51,2297 грн/€ до 51,2286 грн/€. Несмотря на мировые события.

Однако на реальный валютообменный курс в Украине это не сильно повлияло. В банковских обменниках максимальный курс евро на продаже достиг нового максимума — в 52 грн/€ (его ставил МетаБанк), а средний на покупке/продаже вырос до 50,91-51,68 грн/€. По карточному курсу новый психологический уровень был пройден — Акордбанк поставил евро продажу по 52,10 грн/€, а Индустриалбанк по 52,05 грн/€. Средняя покупка/продажа здесь оказалась в рамках 50,94-51,77 грн/€.

Ранее западные СМИ писали, что трейдеры делают рекордные ставки на обвал доллара.

Подробнее о причинах падения доллара и о влиянии этого на Украину мы писали в отдельном материале.