В субботу, 20 мая, в Киеве и области применяются аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в своем телеграм-канале.

В министерстве заявляют, что это не связано с ночной атакой, повреждений энергетической инфраструктуры нет. Отмечается, что из-за технологических нарушений зафиксировано отключение 5 тысяч потребителей в столице и окрестностях.

"Из-за технологических нарушений зафиксировано отключение 5 тысяч потребителей в Киеве и Киевской области. Подавляющее большинство из них запитано. Продолжаются ремонтные работы", - говорится в сообщении Минэнерго.

Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что дефицит электроэнергии, который может быть в течение лета, не означает отключения потребителей. Он добавил, что дефицит можно урегулировать несколькими способами и отключение потребителей – последний в перечне по приоритетности.

Помимо этого, директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что следующей зимой энергетики могут вернуться к практике веерных отключений. По его словам, существует вероятность отключений даже летом, но все-таки ДТЭК надеется, что до этого не дойдет - благодаря тому, что есть возможность перекрыть условный дефицит импортом.